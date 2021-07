Màkari, seconda stagione si farà: riprese al via a breve

Serie tv Màkari pronta a ripartire: la seconda stagione sarà girata in Sicilia quest'anno e presto tornerà sugli schermi.

La serie TV Màkari messa in onda per la prima volta il 15 marzo 2021 ha suscitato un forte interesse dal pubblico, soprattutto siciliano. Infatti, le riprese sono state interamente fatte in Sicilia, in particolare a Palermo e a Trapani, tra la Riserva dello Zingaro e San Vito Lo Capo. Le location mozzafiato tipicamente siciliane, hanno dato alla serie una ventata di aria fresca.

La serie, infatti, a detta del protagonista Claudio Gioè sarà girata anche nella sua seconda parte in Sicilia, visto il successo che ha riscosso durante la sua prima uscita: “Visto il successo gireremo in Sicilia anche la seconda serie di Makari a settembre che sarà pronta nella prossima primavera. Questa è stata per me una bellissima esperienza”, ha dichiarato l’attore a margine del Marefestival di Salina, nel Messinese.

Secondo Gioè infatti, la Sicilia rappresenta un set naturale in cui è presente una qualità di luce durante il giorno perfetta per le riprese come ad Hollywood o in California.

L’augurio che fa il protagonista alla serie è che possa diventare come Montalbano per altre località turistiche, che auspicano a una conoscenza a livello turistico più ampia.