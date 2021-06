AMT Catania, bando per 20 autisti a tempo indeterminato: pubblicata graduatoria

Resa pubblica la graduatoria relativa al bando indetto da AMT Catania e volto all'assunzione di 20 conducenti a tempo indeterminato.

Anche Salvo Pogliese, sindaco di Catania, ha annunciato e commentato la repentina pubblicazione della graduatoria.

“Nella massima trasparenza e con criteri oggettivi di valutazione, offriamo un’opportunità di ricambio generazionale aziendale e una prospettiva occupazionale stabile ai primi 20 vincitori: un numero che nei prossimi mesi potrebbe aumentare e fare slittare la graduatoria degli aggiudicatari, per attingere nuove unità di personale – ha dichiarato tramite la propria pagina Facebook, il primo cittadino – . Un interesse che è anche dell’Amt, ora Amts, che in questo modo risparmierà le spese per il lavoro straordinario, producendo maggiore efficienza aziendale visto che il turn over è strettamente connesso al pensionamento di altrettanti dipendenti”.