Wizz Air, offerta lampo: da Catania alle isole greche con €4,99

Voglia di viaggiare? Wizz Air offre voli per le isole greche a partire da €4,99: tuttavia resta ancora poco tempo per prenotare.

Wizz Air, celebre compagnia aerea, stupisce i clienti italiani desiderosi di raggiungere località da sogno durante l’estate. Come? A livello nazionale, vengono messi a disposizione 5.000 i posti a soli 4,99 euro per una fuga dal Bel Paese e con e bellissime Isole greche come meta. Le offerte coinvolgono anche coloro che partiranno dall’aeroporto di Catania, o in questo atterreranno.

Le condizioni

Si esplicita che Wizz Air riserva ai propri clienti questa promozione soltanto per poche ore. Di fatto, sarà valida fino alle 23:59 di oggi, 23 giugno 2021. Inoltre, si esplicita che le offerte sono riservate soltanto alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite app mobile WIZZ. Infine, andrà precisato che il prezzo include un bagaglio a mano (di dimensioni 40 x 30 x 20 cm). Bagaglio trolley e bagaglio da stiva, al contrario, saranno soggetti a un supplemento.

Le offerte da e per Catania

Chi partirà da Catania potrà raggiungere la suggestiva Santorini, spendendo €4,99, già ad agosto. Allo stesso prezzo si pagheranno voli da Santorini a Catania già a luglio e ancora fino a settembre.

Biglietti a €4,99 anche per i voli di collegamento tra il capoluogo etneo e l’aeroporto di Creta (Candia) di agosto e per quelli di ritorno che si susseguiranno a luglio e agosto.

Di seguito, alcune immagini sulle offerte estrapolate dal sito Wizz Air.