Coronavirus, in Sicilia 158 nuovi casi: i dati per provincia

Nuovo bollettino del Ministero della Salute: di seguito contagi ed altri dati legati al Coronavirus in Sicilia.

Ancora positivi al Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore, altri 158. L’Isola è attualmente la regione italiana con più contagi giornalieri. I nuovi tamponi processati ammontano a 12.465. Il nuovo bollettino, inoltre, registra altre 6 vittime: con queste, si contano 5.951 decessi dall’inizio della pandemia. I nuovi guariti ammontano, invece, a 453.

Continua il calo dei ricoveri: in particolare oggi sono 231 in totale, 20 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive siciliane, in particolare, si contano 25 persone, dato identico a quello riportato dal bollettino di ieri.

Il numero degli attuali positivi è di 4.908, 301 casi in meno rispetto a ieri.

