Stasera in TV, in onda gli Europei: scontro tra Italia e Svizzera

Cosa guardare stasera in TV? La gran parte degli italiani passerà la sera davanti allo scontro tra Italia-Svizzera. In programma anche diversi film.

Europei 2020 [Rai1, ore 20.30]: in onda lo scontro tra l’Italia e la Svizzera.

Il cosmo sul comò [Italia1, ore 21.20]: I bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naïf di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all’altro.

Tutta colpa dell’amore [Rai1, ore 21.10]: Melanie, stilista alla conquista di New York, fa innamorare di sé lo scapolo d’oro della città che le chiede di sposarlo. Ma in Alabama c’è il suo passato, la colonna sonora della sua giovinezza, una famiglia modesta, un marito sposato al liceo, gli amici sempliciotti. Prima di essere di nuovo impalmata, deve divorziare dal primo marito e dalla sua storia personale…

Insomnia [Iris, ore 21.00]: Poliziesco insonne illuminato dal sole che non tramonta mai in Alaska. Will, un detective sulle tracce di un assassino uccide incidentalmente il compagno con cui aveva discusso la sera prima. Will da la colpa all’assassino, che però ha visto come sono andate le cose e lo ricatta. Ad aiutare Will, divorato dall’insonnia e dai sensi di colpa, ci pensa la detective Ellie.

17 again – Ritorno al liceo [La5, ore 21.10]: Quarantenne in crisi torna diciassettenne per magia con tutti i tragicomici effetti del caso.