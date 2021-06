Stasera in Tv: in onda “New Amsterdam” e “Europei 2021”

Cosa guardare stasera in Tv? In programma sport, film e telefilm. Ecco le proposte della redazione LiveUnict.

Calcio, Europei 2020 [Rai1, ore 20:30]: Fase a Gironi (1a giornata, Gruppo F): Francia-Germania.

New Amsterdam [Canale 5, ore 21:21]: In occasione della giornata nazionale della lotta all’AIDS, il New Amsterdam invita a parlare George Helms, ex direttore sanitario e promotore dell’iniziativa di dispensare, per quella giornata, cure gratuite ai pazienti sieropositivi e test HIV per tutti. Ma quando Max nota che qualcuno ha imbrattato la foto di Helms, decide di indagare personalmente sul vandalo. Le ricerche lo portano prima a Howie, ex attivista per i diritti gay negli anni ’80, e poi a Dale Rustin, ex direttore della banca del sangue dell’ospedale, ora malato terminale. Sharpe e’ presa in contropiede dall’arrivo di Mina, attesa solo per l’indomani, e si trova a misurarsi con il suo senso di inadeguatezza nei confronti della nipote. Iggy, ansioso di riabbracciare Kapoor, organizza per lui una festa a sorpresa, ma viene gelato dall’annuncio delle sue dimissioni, che lui vive come un vero e proprio abbandono.

Io, loro e Lara [Rete4, ore 21:22]: Carlo è un prete missionario in piena crisi, infatti pensa di aver perso la fede. Torna dall’Africa a Roma per cercare conforto nella famiglia, ma nessuno gli da retta anzi, viene sommerso dai loro problemi: Il padre anziano che si sposa con la badante, il fratello cocainomane e donnaiolo. Poi per caso incontra Lara, una bellissima ragazza che lo attrae e allo stesso tempo lo intimorisce.

The Queen – La regina [La7, ore 21:15]: Dramma storico biografico sulla Regina Elisabetta II di Inghilterrra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l’Oscar per la sua interpretazione.