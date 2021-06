Stasera in TV: “The Hateful Eight” regia di Quentin Tarantino

La redazione di LiveUnict per stasera vi propone tanti grandi film da non perdere. Al primo posto il capolavoro western del regista pluripremiato Quentin Tarantino.

Il lunedì non è facile per nessuno e forse proprio perché si tratta della giornata più dura della settimana, la televisione ci propone grandi film per alleviare quanto meno la serata. Stasera grandi registi e attori animeranno i nostri schermi da Tarantino ai premi oscar come: Meryl Streep, Morgan Freeman e Robert Redford. Molto probabilmente molti di voi seguiranno gli europei ma per i non appassionati di calcio le offerte non mancano e la redazione vuole elencarvene qualcuna!

Calcio Europei 2020 Spagna-Svezia [Rai 1, 20.30]: Calcio, UEFA Euro 2020 – Fase a Gironi (1a giornata, Gruppo E): Spagna-Svezia.

Apes- Il pianeta delle scimmie [Italia 1, 21.20]: Un gruppo di scimmie capeggiata dal capo branco Caesar viene minacciato da un gruppo di umani sopravvissuti a un virus propagatosi un decennio prima. Dopo una breve e fragile pace, uomini e scimmie sono condotti sull’orlo di una guerra che determinerà chi sarà la specie dominante sulla Terra.

The Hateful Eight [Rai Movie, 21.10]: Qualche anno dopo la fine della Guerra Civile, una diligenza viene sorpresa da una tempesta di neve ed è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari. Lungo la strada si aggiungono ai due altri due due uomini: il Maggiore Marquis Warren, afroamericano veterano dell’esercito dell’Unione e anche lui cacciatore di taglie, e Chris Mannix, rinnegato dell’esercito Confederato e futuro sceriffo di Red Rock. Ma la tempesta infuria e i quattro sono costretti a fermarsi per cercare rifugio presso l’emporio di Minnie dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti. Gli otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse qualcuno non è chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile per nessuno raggiungere Red Rock.

Elizabeth [Iris, 21.00]: Il film narra le drammatiche vicende durante il regno di Elisabetta Tudor, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. La giovane succede al trono alla sorellastra Maria, rifiuta di sposarsi e, dopo essere scampata a diversi attentati, diventa la Regina Vergine.

Il vento del perdono [Canale Nove, 21.25]: Dopo la morte del suo unico figlio, Einar Gilkynson (Robert Redford) si è rinchiuso in sé stesso. l’unica persona che riesce a dialogare con Einar è il suo fedele amico Mitch (Morgan Freeman), un uomo rimasto sfigurato e paralizzato in seguito all’aggressione di un orso. Un giorno, però, si presenta Jean (Jennifer Lopez), la moglie del figlio di Einar, ritenuta da lui la vera responsabile delle sue sofferenze, accompagnata dalla figlioletta undicenne Griff . Sarà proprio la bambina a far riavvicinare la mamma all’anziano allevatore.

Julie and Julia [La 7, 21.15]: Storia di due donne: una affermata cuoca, icona della televisione e un’annoiata trentenne impiegata. Senza nessun talento per la cucina l’impiegata decide di fare un blog dove scriverà le sue esperienze in cucina sperimentando tutte le ricette del libro della famosa cuoca.