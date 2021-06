Stasera in Tv: in onda “Europei 2021, Italia Vs Turchia”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e proposte da guardare stasera in Tv in vista del weekend.

Calcio – Europei 2021, Turchia Vs Italia [Rai 1, ore 20:30]: Prima partita degli Europei 2021. La partita si svolgerà in Italia. Girone a telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Sissi il destino di una imperatrice [Rai 3, ore 21:20]: Terzo e ultimo film della trilogia sulla vita di Sissi. L’imperatrice, malgrado la sua giovane età riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e Italia.

Mamma ho preso il morbillo [Italia 1 ore 21:20]: Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex è ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo trasforma l’abitazione in una perfetta trappola dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti.

Belle époque [Cielo, ore 21:20]: Nella Spagna del 1931, approfittando del disordine successivo alla caduta della monarchia, il giovane Fernando diserta dall’esercito e viene accolto da Manolo, un pittore che vive da solitario, diventandone amico. Quando le quattro figlie di Manolo vengono a passare una vacanza in casa del padre, Fernando ha, con l’approvazione del pittore, avventure amorose con tutte loro, per poi sposarne una. Oscar come miglior film straniero per una pellicola che percorre i difficili territori del grottesco, a tratti con graffiante efficacia derisoria ma anche, a volte, con una baldanza più disordinata e “goliardica” che controllata.

Amarsi un po’ [Cine34, ore 21:00]: Marco è riuscito, dopo mille sacrifici, a comprarsi una moto. Mentre la sta provando si scontra con l’automobile di Cristiana, rampolla di una nobile famiglia romana che sta guidando senza patente. I due iniziano a frequentarsi e si innamorano. Ma quando Cristiana invita Marco a una festa, il ragazzo si sente preso in giro e finisce col prendere a pugni un rivale. Saputo che Cristiana sta per sposarsi a Parigi, Marco corre per impedire l’unione ma si ferisce gravemente in un incidente.