Expo 2021 Dubai: la Sicilia sarà presente nel padiglione Italia

Dopo il rinvio causa Covid-19 ecco l'EXPO a Dubai, sarà presente nel padiglione Italia anche la Sicilia con tre delle sue meraviglie.

La Sicilia sarà raccontata a Dubai in occasione dell’Expo, l’isola sarà rappresentata dalla Valle dei Templi, dalle isole Egadi e dall’Etna. Il regista Gabriele Salvatores realizzerà un video sulle Regioni italiane, che sarà presentato all’Expo del 2021 a Dubai nel padiglione Italia dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Il compito del regista è quello di narrare la bellezza del paese il suo lavoro ha il titolo: “La Bellezza unisce le Persone”, prevede tanti contenuti scenografici a cominciare da Belvedere.

Sono massimo tre le location per ogni regione, per la Sicilia sono le isole Egadi che si trovano fra Favignana, Levanzo e Marettimo per rappresentare il tema del “mare”, i paesaggi vulcanici dell’Etna per rappresentare il tema della “terra”, e ancora per i temi della “storia” e della “cultura” attraverso la maestosità della Valle dei Templi, sito Unesco.

Le meraviglie della Sicilia saranno presenti nel padiglione Italia questa è una grandissima opportunità anche per il Presidente della Regione Musumeci, la Sicilia potrebbe essere valorizzata e potrebbe avere nuovi orizzonti anche all’estero.