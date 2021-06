Vaccini Covid: in Sicilia al via prenotazioni per fascia 12-15 anni

Da oggi prenotazioni volte a ricevere il vaccino anti-Covid aperte anche alla fascia 12-15 anni. Di seguito le informazioni su come prenotarsi.

La campagna vaccinale in Sicilia procede a gonfie vele. Da oggi, alle ore 10, le prenotazioni sono aperte anche ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il target è composto da una popolazione di circa 163 mila giovani.

La Regione Siciliana ha dato il via al nuovo target con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Da oggi ci si potrà prenotare collegandosi alla piattaforma di Poste italiane, tramite numero verde e la rete dei portalettere e degli Atm di Poste.

Alla fascia di età compresa tra 12 e 15 anni verrà inoculato il vaccino Pfizer, così come approvato dalla commissione dell’Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso 31 maggio.

Come prenotare

L’appuntamento sarà prenotatile sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, a partire dalle ore 10 di oggi. In caso di problemi relativi alla prenotazione è attivo il call center al numero 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, gli sms al numero 339.9903947, oppure rivolgersi a uno dei 687 sportelli Atm Postamat o i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.