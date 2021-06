Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali anche a Catania

Meteo Sicilia, è in arrivo una pausa dal beltempo. Le indicazioni della Protezione civile e le previsioni meteo fino al fine settimana.

Meteo Sicilia con pausa dal bel tempo per i prossimi giorni. L’estate anticipata va in pausa anche in Sicilia e le belle giornate andranno in pausa per un po’. L’Italia è interessata nel corso di questa settimana da una perturbazione che ha colpito prima nel Nord della Penisola e che si sta gradualmente spostando verso Sud. In vista del peggioramento delle condizioni climatiche, la Protezione civile dirama per la giornata di domani un bollettino di allerta gialla per temporali su parte dell’Isola.

Meteo Sicilia: prevista allerta gialla

Già nella giornata di oggi, martedì 8 giugno, sono previste precipitazioni su buona parte del Centro-Sud e del Piemonte, sui quali la Protezione civile ha in precedenza diramato l’allerta gialla. Da domani l’avviso sulle possibile criticità meteorologiche si estende anche alla Sicilia.

Il meteo Sicilia indica precipitazioni anche a carattere di temporale sui quadranti nord-orientali dell’Isola, e in particolare sulle province di Catania e Messina. I fenomeni, riporta la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Meteo Sicilia: le previsioni dei prossimi giorni

Il break dall’estate durerà a lungo? Stando a quanto riportano le previsioni meteorologiche stilate da ilMeteo.it, bisognerà aspettare il weekend per tornare di nuovo al bel tempo.

Il meteo Sicilia prevede anche per giovedì 10 giugno strascichi di maltempo e un leggero abbassamento delle temperature. Anche per il fine settimana è possibile attendersi un tempo parzialmente instabile, con le giornate di venerdì e sabato sulle quali sono indicate giornate con cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso e schiarite.

Il bel tempo tornerà a rischiarare i cieli della Sicilia a partire da domenica 13 giugno, quando le previsioni prospettano una giornata soleggiata e temperature in risalita, con massime fino ai 30 gradi. La giornata ideale per tornare al mare, in attesa dell’inizio ufficiale dell’estate per la settimana successiva.