Francesco, laureato in Giurisprudenza a soli 22 anni: 110 e lode da record

Ha bruciato i tempi Francesco Di Carlo, laureatosi in Giurisprudenza in poco più di tre anni: per lui, un bel 110 e lode.

Francesco Di Carlo ha solo 22 anni ma ha già conseguito la Laurea in Giurisprudenza in tempi record e con il massimo dei voti: per lui un bel 110 e lode.

Il giovane romano intervistato da La Repubblica, avrebbe tagliato il traguardo superando numerosi esami in tempi ridottissimi: di fatto, negli anni successivi al primo è riuscito a dare una media di dieci materie.

Francesco, impegnato da sempre anche in ambito politico, ha discusso una tesi sulla“Golden Power e mercato globale: profili e costituzione” e, così, portato a termine il corso a ciclo unico in poco più di tre anni nelle sua città, Roma. Poi, il neo laureato ha festeggiato pubblicamente tramite il suo account Facebook mostrandosi in foto con addosso una corona d’alloro.