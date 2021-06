A Catania l’estate è già iniziata: apre la spiaggia libera “Stromboli”

Per numerosi catanesi è già estate: questi, da domani, potranno prendere il sole o fare un bagno più agevolmente grazie all'apertura della spiaggia libera denominata "Stromboli".

Molti catanesi potranno approfittare del 2 giugno, giorno in cui ricorre la Festa della Repubblica, per indossare un costume. Saranno lieti di sapere che proprio domani apre al pubblico la spiaggia libera numero 3, denominata “Stromboli”. Dunque, si dà ufficialmente il via all’estate, a ingresso gratuito, nell’arenile comunale della Plaia.

Stabilendo un vero e proprio record per la città di Catania, i primi millecinquecento metri di spiaggia pubblica attrezzata e degli annessi parcheggi e servizio bar saranno operativi per accogliere bagnanti e patiti della tintarella, grazie all’aggiudicazione della gara d’appalto, quinquennale, esitata nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale.

Una procedura innovativa per il bando delle spiagge libere, con un sistema a punti sulla base di servizi aggiuntivi a quelli fondamentali, promossa dalla giunta Pogliese, su proposta dell’assessore al mare Michele Cristaldi.

Novità

Grazie a questo nuovo approccio amministrativo, nelle tre spiagge libere vi saranno facilitazioni per l’accesso dei diversamente abili alle strutture balneari, attività di animazione per adulti e bambini, adeguamento delle strutture esistenti, sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, aree di sgambettamento per cani, ma anche altri servizi completamene nuovi, come il wifi sugli spazi sabbiosi per l’accesso alla balneazione, approntati rispettando gli obblighi del distanziamento anti-Covid.

L’apertura anticipata della spiaggia libera n.3, quasi alla fine del viale del viale Kennedy, nei pressi della zona di San Francesco La Rena, rappresenta l’anteprima di un’offerta rinnovata e migliorata grazie al sistema di aggiudicazione di valutazione del rapporto qualità/prezzo e dunque con l’obbligo a eseguire tutti i nuovi servizi richiesti dal Comune; l’azienda appaltatrice Stella Polare Srl di Catania, gestirà i cinque mila metri complessivi delle tre spiagge libere, sino a tutto il 2025, senza costi per le casse pubbliche, che anzi introiteranno gli oneri concessori previsti dal bando.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è avviare entro pochi giorni anche nelle altre due strutture comunali i servizi di spiaggia libera gratuita: la numero due “Stromboli” e successivamente la numero uno “Vulcano” in modo che prima del 15 giugno siano tutte operative e funzionali.

Le dichiarazioni di Pogliese

“Grazie all’impegno dell’assessore Cristaldi, dei dirigenti e dei funzionari preposti – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – abbiamo superato le improvvisazioni del passato, abbiamo migliorato i servizi per il mare cittadino, con accesso gratuito e prestazioni adeguate a chi vuole godere con tutti i confort del nostro litorale sabbioso.

Per cinque anni non vi sarà bisogno di alcuna procedura di affidamento, che nel passato ha ritardato l’apertura delle nostre spiagge libere, per consentire a tutti di godere del nostro splendido litorale con strutture e servizi qualificati e soprattutto con tempi certi di apertura, come ma accaduto prima.

Già lo scorso anno eravamo riusciti a offrire servizi ottimali, ma miglioriamo ancora di più grazie a modalità di trasparenza e valutazioni di merito oggettivo – ha concluso Pogliese- per garantire la funzionalità per l’accesso libero a gratuito al mare del nostro litorale sabbioso”.

Giovedì mattina, inoltre, sul lungomare di roccia lavica, avranno inizio i lavori per realizzare l’accesso per i disabili nel borgo di San Giovanni Li Cuti. Anche questa struttura, verrà realizzata con un nuovo sistema che ne aumenta la sicurezza e gli spazi per i meno fortunati.