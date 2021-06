2 giugno tra gite ed escursioni: cosa fare a Catania e provincia

Svariate sono le attività ed i luoghi in cui trascorre il 2 giugno, Festa della Repubblica: dal classico "arrusti e mangia" ad una passeggiata nella suggestiva Taormina.

Il mese di giugno inizierà con delle nubi sparse su tutto il territorio siciliano e in particolare su Catania e provincia. Infatti, il 2 giugno, la Festa della Repubblica, quest’anno potrà essere trascorsa in maniera differente rispetto agli altri anni a causa del tempo che non sarà dei migliori e che dunque impedirà di trascorrere tale giornata al mare o in piscina.

Infatti, il 2 giugno è la Festa della Repubblica, dedicata alla ricorrenza dell’anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando i cittadini italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica.

Le attività da fare, in vista di questo giorno di festa ma anche in vista dell’estate, sono svariate.

Cosa fare a Catania e dintorni il 2 giugno

La provincia di Catania offre numerose attività da fare durante la Festa della Repubblica. Sicuramente, tra le attività più gettonate spicca un percorso di Trekking sull’Etna e il tramonto sulla Valle del Bove.

Un’altra attività molto frequente a Catania e dintorni è sicuramente il cosiddetto “arrusti e mangia”, senza dimenticare le norme di sicurezza anti-covid, nelle diverse aree attrezzate nelle varie pinete del territorio etneo, ad esempio alla Pineta di Nicolosi.

Gite ed escursioni

La nostra isola offre molto più di quanto si possa immaginare. Tra i borghi più folkloristici e bellezze naturali c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tra le mete più visitate, la più ambita è Taormina. Taormina, è un piccolo borgo, fortemente caratteristico poiché offre un paesaggio mozzafiato sia per la finestra che si affaccia sul mare del litorale orientale del messinese, sia per i siti che si possono visitare all’interno della città. Uno tra tutti, il meraviglioso Teatro antico. Del resto, una passeggiata per le strade di Taormina è un evergreen infallibile.

Luoghi caratteristici in Sicilia

Il 2 giugno, è una giornata festiva, infatti vi sono svariate attività da fare e migliaia di luoghi da visitare. Sicuramente una passeggiata ad Acitrezza, al Lungomare di Catania e ad Acicastello sono caratteristiche e molto note ma volendosi spostare oltre la zona di Catania ci sono luoghi suggestivi che si trovano anche nel siracusano.

Una visita ad Ortigia o disperdersi tra i laghetti di Cavagrande del Cassibile potrebbero essere due opzioni valide per trascorrere tale giornata anche in vista del passaggio in zona gialla che consente gli spostamenti liberi in tutta la regione.