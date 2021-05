Stasera in TV, in onda “Yes Man” e “Il codice Da Vinci”

Tanti film in programmazione per questo venerdì sera. Scegliete il vostro preferito tra i consigliati da LiveUnict.

Yes Man [Canale 20, 21:04]: commedia del 2008 con Jim Carrey e Zooey Deschanel, la pellicola racconta la storia di un uomo che dice sempre di no ma che un giorno aderisce a un programma basato sul semplice impegno di dire sì a tutto. Da quel momento la sua vita cambia in maniera inaspettata.

Il codice Da Vinci [TV8, 21:30]: il professore Langdon parte alla ricerca di una scomoda verità assieme ad una criptologa francese: un mistero che potrebbe scuotere le fondamenta del Cristianesimo, infatti, si cela tra le opere di Leonardo. Il film è del 2006 ed è diretto da Ron Howard. La pellicola si basa su un romando di Dan Brown ed è interpretato da Tom Hanks, Audrey Tautou e Ian McKellen.

Il mio Godard [Rai Movie, 21:10]: questo film del 2017 racconta il tormentato rapporto tra il cineasta Jean-Luc Godard e la donna che ama, Anne Wiazemsky, entrato in crisi dopo l’insuccesso di un suo film, accolto negativamente dal pubblico e dalla critica. Interpretato da Louis Garrel e Stacy Martin.

I misteri di Shadow Island [Paramount Network, 21:10]: Raymond Laforet, il nonno di Claire, riunisce tutta la famiglia per Natale a Shadow Island. Raymond ha insegnato alla nipote tutti i segreti riguardo al gioco dei puzzle, sua grande passione, e Claire si aspetta che il nonno, durante le feste, le proponga qualche nuovo e intricato gioco.