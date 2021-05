Coronavirus Sicilia, i dati del bollettino: ancora aumento di casi a Catania

Coronavirus Sicilia, tutti i dati della pandemia nell'Isola: scendono ricoveri e decessi, ma salgono leggermente i positivi, specie a Catania.

Lieve aumento dei casi di Coronavirus Sicilia nel bollettino di oggi. I dati indicano un passaggio da 383 a 418 positivi, con 19.386 tamponi processati (circa 1.000 in più rispetto a ieri). I numeri della Sicilia sono in linea col dato nazionale, ma con l’aumento di casi l’Isola passa al terzo posto per nuovi contagi, dopo Lombardia e Campania. Al momento si registrano in tutta Italia 3.738 nuovi positivi.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Se i casi aumentano, migliorano però gli altri indicatori della pandemia. Il numero di guariti sale di 1.134 unità, portando a un saldo di -725 attuali positivi. Il totale adesso è sceso a 10.615. Diminuisce, soprattutto, il numero di decessi, che passa dai 20 di ieri ai 9 di oggi. Dall’inizio della pandemia le vittime sono 5.807.

La situazione negli ospedali è ancora in miglioramento. I ricoverati passano da 535 a 512 e i pazienti in terapia intensiva scendono a 73 rispetto agli 81 di ieri. Non si registrano nuovi ingressi.

Coronavirus Catania e altre province

Sul fronte dei casi di Coronavirus Sicilia nelle varie province, a Catania la situazione desta ancora apprensione. Qui si registra un tasso di positività tra i più alti, nettamente maggiore rispetto a Palermo.

I dati provincia per provincia, tra parentesi il numero di nuovi casi.