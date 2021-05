Colore regioni, tre passano in zona bianca: la situazione in Sicilia

Sicilia zona bianca? L'Isola dovrà aspettare, ma ci sono già le prime tre regioni che dovrebbero cambiare colore. Ecco quali e il calendario provvisorio.

La situazione sanitaria migliora ancora e l’Italia, dopo essersi tinta del tutto di giallo la settimana scorsa, inizia la sua graduale discesa verso il bianco. L’indice Rt è calato da 0,78 a 0,72 nella settimana dal 21 al 27 maggio. Cala inoltre l’incidenza settimanale dei casi, passando da 66 a 47 ogni 100mila abitanti. Un dato importante, che può segnare la ripresa del tracciamento individuale. Con questi numeri arriveranno anche le prime zone bianche. Entro stasera Speranza firmerà l’ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 31 maggio.

Zone bianche in Italia: chi cambia colore

Saranno tre le regioni italiane a cambiare colore per prime. Si tratta di Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: tutte hanno un’incidenza ben al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti richiesta dal governo per passare in questa fascia. Seguiranno, quindi, le altre regioni. Se i dati verranno confermati dai monitoraggi successivi di Iss-Ministero, dal 7 giugno passeranno in zona bianca Veneto, Abruzzo e Liguria.

Dal 14 giugno, inoltre, potrebbe essere la volta della zona bianca per Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, ma anche il Lazio. E la Sicilia? L’Isola dovrà aspettare ancora per il passaggio di colore, anche per via del suo ingresso tardivo in zona gialla.

La Sicilia dovrebbe rimanere zona gialla almeno fino al 20 giugno. Il monitoraggio conferma un indice di rischio basso e un calo dell’Rt a 0,76, leggermente sopra la media nazionale. L’incidenza, però, è di 53,1 casi ogni 100mila abitanti, pochi punti al di sopra del requisito richiesto dal governo per la zona bianca.

Se la settimana prossima l’incidenza scenderà ancora, stavolta di almeno 4 punti, la Sicilia potrà sperare nella zona bianca per fine giugno. Servono infatti tre settimane con incidenza al di sotto dei 50 casi per almeno tre settimane.