UNICT – Erasmus Studio, pubblicate le graduatorie provvisorie

UNICT: pubblicate graduatorie provvisorie ammessi al bando Erasmus+ studio 2021/22. Di seguito il link e le informazioni utili.

L’Università di Catania pubblica le graduatorie provvisorie degli ammessi per il progetto Erasmus+ studio 2021/2022.

Gli studenti e le studentesse assegnatari dovranno confermare l’accettazione della sede entro le ore 23:59 del 31/05/2021 attraverso il portale smart_edu, compilando il modulo elettronico nella sezione “mobilità internazionale”. Si consiglia inoltre, una lettura attenta e dettagliata del bando prima di accettare la propria sede.

Inoltre, l’Ateneo, previa disponibilità del finanziamento, stabilisca di procedere all’emanazione delle graduatorie provvisorie di scorrimento i candidati che hanno rinunciato o non hanno accettato entro il termine stabilito la sede assegnata nelle graduatorie provvisorie potranno riconcorrere per le sedi rimaste disponibili, per mobilità da espletare esclusivamente nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022.

Per ogni chiarimento resta attiva la casella di posta erasmus.bandi@unict.it