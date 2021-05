Vaccini Sicilia, in arrivo nuovi dosi Pfizer: “Record di somministrazioni”

In Sicilia si attendono nuove dosi del vaccino Pfizer: lo assicura il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa.

Qualche ritardo in Sicilia per quanto riguarda le vaccinazioni, ma le nuovi dosi di Pfizer dovrebbero arrivare in settimana. Ad assicurarlo è il commissario per l’emergenza covid Renato Costa, dopo la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, all’hub vaccinale di Palermo.

Ecco le dichiarazioni del commissario: “Abbiamo un problema di approvvigionamento di dosi Pfizer che ci ha un po’ messo in crisi, quindi abbiamo preferito garantire le seconde dosi per essere sicuri di potercela fare. Abbiamo, comunque, il Moderna e quindi stiamo facendo prime dosi anche con Moderna, mercoledì arriverà un grande quantitativo di Pfizer, una fornitura importante”.

Costa ha fatto riferimento a diverse lamentele di alcuni utenti che hanno dovuto spostare la data di vaccinazione di una settimana o addirittura di 10 giorni, queste sono le sue parole: “Considerate che in questi giorni stiamo facendo numeri che non ci aspettavamo. Stanotte abbiamo chiuso le 24 ore con 6.580 vaccini – ha sottolineato Costa – un record che si aggiunge ad altri record di somministrazioni”.

Lo stesso commissario è rimasto soddisfatto del successo delle vaccinazioni notturne. Inoltre Costa chiede pazienza a tutte le persone che non sono state ancora vaccinate e si è scusato per i ritardi.

Appena possibile però ha aggiunto che la campagna vaccinale continuerà come prima.