UNICT – Elezioni universitarie, studenti alle urne: come si vota

Giorno 25 e 26 maggio, gli studenti dell'Università di Catania potranno votare i rappresentati dei vari organi in via telematica.

Martedì 25 e mercoledì 26 maggio, circa 40 mila studenti iscritti all’Università di Catania saranno chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti per gli organi collegiali superiori (Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport e Nucleo di valutazione), ai consigli di dipartimento e delle Strutture didattiche speciali di Architettura e Lingue e letterature straniere, ai consigli dei corsi di studio e al coordinamento della Scuola “Facoltà di Medicina”.

A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con un sistema di voto elettronico “Eligo Voting” che garantirà la segretezza e l’anonimato dei voti espressi. Ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare utilizzando le proprie credenziali per l’accesso a Microsoft Teams, normalmente utilizzate per la didattica a distanza.

I “seggi” saranno aperti in entrambi i giorni, dalle 9 alle 19. Si voterà per designare 6 rappresentanti al Senato accademico, 2 al Consiglio di amministrazione, 2 al Nucleo di valutazione e 2 al Comitato per lo Sport universitario, oltre ai rappresentanti nei dipartimenti e strutture didattiche speciali, nei corsi di studio e alla Scuola “Facoltà di Medicina”.

Hanno diritto all’elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti all’Università di Catania alla data di indizione delle elezioni.

Il quorum stabilito per la validità delle votazioni è fissato al raggiungimento del 15% degli aventi diritto al voto per ogni singola consultazione.

Le operazioni di voto saranno gestite dall’Ufficio elettorale coadiuvato dal personale dell’Area dei Sistemi informativi. Lo scrutinio si svolgerà giovedì 27 maggio, dalle 9, a cura della Commissione elettorale presso il Palazzo centrale dell’ateneo catanese, e già nel primo pomeriggio saranno pubblicati i risultati delle votazioni.