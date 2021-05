UNICT – Laurea in Scienze del Testo per le Professioni Digitali: in arrivo l’Open Day

A pochi giorni dal via l'Open Day che riguarda la Laurea Magistrale in Scienze del Testo per le Professioni Digitali: tutte le info utili.

Comincia per l’Università di Catania il periodo degli Open Day: i giorni in cui vengono presentati ai futuri studenti di triennali, specialistiche e magistrali presso l’Ateneo catanese i numerosi corsi offerti loro. Tra di questi, presente nel programma di formazione offerto dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, incorniciato nello splendido Monastero dei Benedettini, spicca la Laurea Magistrale in Scienze del Testo per le Professioni Digitali, afferente alla classe LM – 43.

Quest’ultimo è in realtà definibile una vera e propria new entry: ha avuto, infatti, il suo start durante lo scorso anno accademico, un avvio difficile considerato l’avvento della pandemia. Il corso, come recita il suo slogan, è rivolto non ai “classici umanisti”: al suo interno, vi si possono trovare elementi di informatica, basi di dati, intelligenza artificiale, digitalizzazione dei testi e non solo. Gli studenti, selezionati tramite colloquio, vengono messi a contatto diretto con aziende di grande calibro: tra i nomi delle numerose aziende, ad esempio, salta all’occhio la STMicroelectronics.

La realtà di LM-43 incuriosisce molti studenti, provenienti dalle più differenti facoltà: per questo motivo, professori e studenti la presenteranno il prossimo 28 maggio, alle ore 16, sulla piattaforma Microsoft Teams (accedendo tramite il seguente link: HTTPS://TINYURL.COM/38M4F4FS), luogo virtuale dell’incontro con tutti gli interessati.