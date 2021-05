Ammissione Unict: al via gli Open Days per l’orientamento

Ammissione Unict: partono gli open days dell'università di Catania mirati a far conoscere i 101 corsi di laurea ai futuri studenti che vorranno iscriversi all'Ateneo.

L’Università di Catania, si prepara in vista dei test di ammissione per l’iscrizione all’università. A tal proposito ha organizzato gli open days della durata di tre giorni. Queste giornate saranno dedicate all’orientamento per tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi in uno dei 101 corsi di studio dell’ateneo. Causa covid, saranno in streaming e avranno luogo a partire dalle ore 12 della giornata di oggi sul sito ovunquedaqui.unict.it.

Open Days Unict: il programma

Saranno tre giornate dedicate all’orientamento delle future matricole tra videoclip, webinar e anche community e special events: un vero e proprio contenitore virtuale per l’orientamento e la promozione delle immatricolazioni che da oggi e fino al 20 maggio, anche quest’anno in versione interamente digitale, consentirà agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati, di conoscere i 101 corsi di studio dell’ateneo catanese oltre ai servizi e alle opportunità formative, gli sbocchi occupazionali e qualunque altra informazione utile per scegliere il proprio percorso di studi.

Gli Open Days 2021 saranno inaugurati in ‘radiovisione’ dagli studi dell’emittente universitaria Radio Zammù dal rettore Francesco Priolo, dal presidente del Centro Orientamento, Formazione e Placement Nunzio Crimi e dal delegato alla Comunicazione Rosario Castelli.

Sarà, inoltre, presentato il nuovo spot della campagna immatricolazioni nato dall’incontro “creativo” tra lo staff della Comunicazione di Ateneo e i collettivi Ground’s Oranges+Cinepila, noti per aver realizzato i videoclip dei successi “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino e “Nove primavere” di Ermal Meta.

Dalle 15 in poi via ai webinar e alle chat live su piattaforma MS Teams e su Youtube con i dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze umanistiche e Scuola di Lingue e Letterature straniere (Ragusa), Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali, Economia e Impresa.

Alle ore 18:30 il primo ‘special event’ con lo streaming gratuito in lingua etiope (con sottotitoli in italiano) del documentario “Difret – il coraggio per cambiare” di Zeresenay Mehari Berhane.

Grazie al pieno coinvolgimento dell’Area per la comunicazione (tramite i canali della Web TV e di Radio Zammù) e del Centro orientamento e formazione & Placement viene, dunque, rilanciata la formula che abbina dei videoclip di presentazione dell’ateneo, dei dipartimenti e dei corsi di studio, ai seguitissimi webinar interattivi nei quali ogni liceale può approfondire i contenuti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva anche una community, composta da docenti, studenti, referenti per l’orientamento, personale del Centro Orientamento Formazione & Placement, dell’Ufficio relazioni con il pubblico, del Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata, della Scuola Superiore di Catania, dei servizi didattici dipartimentali e dei settori carriere studenti e dell’area dei Servizi informativi, disponibili a fornire risposte in tempo reale sui diversi temi.

Il personale dell’ateneo sarà presente in chat live durante le classi virtuali e raggiungibile tramite telefono, mail, skype e canali social.