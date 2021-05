Metro Catania, stazione Cibali: “Apertura nel mese di giugno”

L'apertura della metro Cibali è alle porte, dopo alcuni ritardi dovuti ai lavori e successivamente alla pandemia, l'apertura è imminente. Infatti, secondo quanto dichiarato, il primo treno dovrebbe partire nel mese di giugno.

L’apertura della stazione metro Cibali è nettamente in ritardo rispetto alle altre. Infatti, Borgo e Nesima sono ormai aperte da 4 anni ma la stazione intermedia Cibali ha avuto dei ritardi, prima dovuti ai lavori e successivamente alla pandemia da coronavirus.

Ma adesso, i lavori sono quasi al termine e la stazione di Cibali dovrebbe riaprire entro il mese di giugno. “I lavori saranno ultimati entro il mese di maggio – dichiara il direttore generale della Ferrovia Circumetnea Salvatore Fiore, durante un’intervista a La Sicilia – un risultato reso possibile in una situazione molto complessa dall’amministrazione giudiziaria e dall’efficienza dell’impresa subentrante, la D’Agostino.

L’ultimo adempimento prima della messa in esercizio della fermata è quello delle verifiche tecniche su impianti e scale mobili, che richiederanno la presenza in contemporanea dei tecnici del ministero delle Infrastrutture e di quelli di un’impresa specializzata. – continua – C’è dunque la necessità di fare coincidere i tempi di questi collaudi, riteniamo in ogni caso che giugno sarà il mese della messa in esercizio della stazione Cibali, che sarà utilissima tra l’altro dal prossimo campionato in occasione delle partite interne del Catania”.