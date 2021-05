“La casa di carta” 5 sarà divisa in due parti: trailer e date di uscita

La casa di carta sta per concludersi e l'ultima stagione sarà divisa in due parti. Ad annunciarlo è Netflix, che svela le date e pubblica un trailer.

Ci siamo. Il finale di una delle serie più amate su Netflix è arrivato e sarà diviso in due parti. La quinta e ultima stagione de La casa di carta, fortunatissima serie spagnola che ha appassionato milioni di spettatori, si concluderà entro la fine dell’anno. Ad annunciarlo è proprio la piattaforma Netflix, che fa uscire anche un trailer privo di spoiler.

La casa di carta 5: date di uscita

L’ultima stagione de La casa di carta sarà composta da due “volumi”, composti da cinque episodi ciascuno. Le due parti avranno due date di pubblicazione diverse: la prima uscirà il 3 settembre prossimo, mentre per la seconda occorrerà aspettare fino al 3 dicembre 2021.

Ecco come Netflix aveva comunicato la fine delle riprese dell’ultima stagione: “Quella che era iniziato come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia”.

Trailer