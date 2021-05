Università, anche i dottorandi tra le categorie vaccinabili in Sicilia

Le aziende, di intesa con le università dell'Isola, vengono invitate ad aggiornare l'elenco delle proprie categorie prioritarie.

In Sicilia anche i dottorandi rientrano tra il personale docente scolastico e universitario da vaccinare. Lo certifica una nota dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana rivolta ai rettori degli atenei dell’Isola, ai commissari Covid e ai direttori generali delle Aziende SSR.

Malgrado i dottorandi non siano inquadrabili né come studenti né come personale docente, si legge nella nota, “svolgono un insieme di attività di ricerca, didattica, tutoraggio e assistenza agli studenti, tali da esporli ai medesimi pericoli che involgono l’attività dei docenti e del personale amministrativo universitario”.

L’assessorato alla Salute invita quindi le Aziende, di intesa con le università, ad aggiornare l’elenco delle proprie categorie prioritarie.