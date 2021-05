Nuovo Dpcm, dai centri commerciali alle sale giochi: le date delle riaperture

Nuovo Dpcm: novità in arrivo per l'Italia. Le date per le riaperture sono cambiate, alcune addirittura anticipate. Di quali cambiamenti si tratta?I dettagli.

Nuovo Dpcm: da quale ora gli italiani conoscono finalmente le date che che segneranno il graduale ritorno alla normalità.

Nel corso della cabina di regia, infatti, il presidente del consiglio Mario Draghi ha avanzato delle nuove proposte che sono state accettate di buon grado. Come conseguenza, il calendario relativo alle riaperture in Italia è stato modificato: alcune delle novità, tra l’altro, erano particolarmente attese dagli abitanti dello Stivale, che adesso vedranno alcune attese riprese di attività avvicinarsi prima della data prevista. Ma di quali riaperture si tratta?

Nuovo Dpcm, dal coprifuoco alle palestre: le novità

La metà di maggio è stata tagliata: come promesso alla fine dello scorso mese, sono state riviste alcune misure previste all’approvazione del decreto legge vigente. Dato il generale miglioramento della situazione in tutto il territorio nazionale (ormai del tutto nella fascia di minor rischio gialla, ad eccezione della Val d’Aosta, unica regione arancione), si è proceduto ad anticipare alcune attesissime novità.

Si parta dall’attesissimo spostamento in avanti dell’orario che sancisce l’inizio del coprifuoco: a partire da domani, 19 maggio, gli italiani dovrebbero poter rincasare entro e non oltre le 23. Ma le novità non finiscono qui: il provvedimento, infatti, sarà valido per solamente poco più di due settimane. Il 7 giugno, infatti, l’inizio del coprifuoco dovrebbe esser fissato a mezzanotte. Il 21 giugno, infine, verrà del tutto abolito. Si avvicina, dunque, sempre di più la fine di una misura che da oltre sei mesi caratterizza la vita degli abitanti dello Stivale.

Ma le novità non terminano qui: sebbene inizialmente fissate all’1 giugno, le riaperture per le palestre giungeranno in anticipo, ovvero il prossimo lunedì, 24 maggio.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, sabato 22 maggio sarà il giorno chiave per i centri commerciali: dopo diversi mesi potranno tenere le saracinesche alzate anche nel weekend. Nella stessa giornata riapriranno anche gli impianti sciistici.

Nuovo Dpcm: le riaperture di giugno e luglio

Nei prossimi due mesi saranno tante le attività che rivedranno nuovamente la luce dopo un lungo e buio periodo di restrizioni e chiusure.

Per esempio, il prossimo 1 giugno: nei bar si potrà consumare nuovamente al bancone, i ristoranti invece potranno riaprire al chiuso dalle 5 alle 18, anche se alcune anticipazioni ne vedrebbero anche la continuazione delle attività anche nelle ore serali. Si tornerà anche negli stadi: ma non saranno consentite più di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso.

Il 15 giugno è una data attesissima tanto per i congressi, ai quali si potrà accedere solo con “green pass” quanto per i parchi tematici, che potranno riaprire le proprie porte dopo un lunghissimo periodo di chiusura. Il 15 dovrebbero ripartire anche i matrimoni: si potranno organizzare i festeggiamenti sia all’aperto che al chiuso, ma anche in questo caso servirà il “green pass” o un tampone effettuato almeno 48 ore prima.

Per le prossime riaperture, poi, bisognerebbe aspettare il prossimo 1 luglio: è la data in cui vengono fissate le riaperture delle piscine al chiuso e dei centri termali. Nella stessa data dovrebbero riaprire le sale giochi, casinò e centri sociali e ricreativi, così come ripartiranno i corsi di formazione. Riaprono, infine, anche i palazzetti: anche qui, però, la capienza sarà fissata a non più del 25%, per evitare ogni genere di occasione di contagio.