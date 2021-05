Stasera in TV: in onda “P.S. I love you” e “Indiana Jones”

In attesa della possibile zona gialla di settimana prossima, la redazione per questo venerdì è lieta di farvi ben sei proposte di interessanti film da vedere in TV.

Il venerdì piace a tutti. È da considerarsi il nuovo sabato del villaggio cantato dal caro Leopardi. Siamo così felici e così speranzosi di rinascere per la settimana successiva che riusciamo a lasciarci andare e a credere di più nei sogni e nei progetti. Niente di meglio di un bel film per sognare e lasciarci travolgere dalle emozioni. In attesa della possibile zona gialla di settimana prossima; la redazione per questo venerdì è lieta di farvi ben sei proposte di interessanti film da vedere in TV.

Lontano lontano [Rai 3, 21:20]: Commedia italiana che vede tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. La loro vita cambierà anche se forse non come si aspettavano.

Io vi troverò [Italia Uno, 21:20]: film d’azione vede la figlia di un ex agente dei servizi segreti rapita per il traffico di schiavi. Il padre userà tutte le sue conoscenze e tutti i suoi mezzi per ritrovarla e riportarla a casa.

P.S. I love you [Rai Movie, 21:10]: Film romantico e drammatico. Holly trova l’amore nella bellissima e bucolica Irlanda ma rimane presto vedova e afflitta dal dolore si rifugia nella sua Manhattan, lontano dai ricordi. Ma il marito deceduto le ha fatto un ultimo regalo, una videocassetta con delle istruzioni che la coinvolgeranno in strane avventure.

Indiana Jones e il regno del teschio cristallo [Tv 8, 21:10]: film d’avventura del 2008 diretto da Steven Spielberg, interpretato da Harrison Ford e basato sulla storia concepita dal produttore esecutivo George Lucas. Ambientato nel 1957, il quarto film della serie cinematografica vede un anziano Indiana Jones fronteggiare agenti dell’Unione Sovietica alla ricerca di un teschio di cristallo.

Animali feriti [Cielo, 21:20]: Il titolo fa riferimento all’atteggiamento delle persone, che ferite, si comportano come gli animali, con un atteggiamenti di autoprotezione. Questo è quello che accade ai protagonisti, donne e uomini le cui vite si intrecciano.

Preston Tucker. Un uomo e il suo sogno [Tv 2000, 21:12]: film biografico sul visionario appassionato d’auto e inventore di tecnologie avanzate realizzate artigianalmente, Tucker, ricordato soprattutto per la creazione della Tucker Torpedo del 1948 e per la torretta Tucker adottata dal governo statunitense nella Seconda guerra mondiale.