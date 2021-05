I protagonisti di “Friends” stanno per tornare: il trailer della reunion

"Friends" ritorna e lo annuncia con un trailer romantico e nostalgico che entusiasma i fan in attesa da anni per la reunion della serie TV più amata di sempre.

Da anni l’appassionato pubblico della serie televisiva Friends chiedeva una reunion. La richiesta dei fan era finalmente stata accolta prima che la pandemia scoppiasse, questo ha fatto sii che la data del debutto fosse soggetta a vari rinvii. Adesso però sembra esserci una data: il 27 maggio la reunion sarà disponibile! A confermarlo il trailer appena pubblicato.

Il trailer

Brevissimo e nostalgico. dura appena 30 secondi. Sulla scena gli amici di sempre, i sei attori protagonisti dello show, che camminano insieme abbracciati attraverso quelli che sembrano essere gli Studios Warner. Un’immagine evocativa e romantica, che emoziona chiunque abbia amato, riso e pianto con lo show.

“The One Where They Get Back Together”

Sono queste le parole che compaiono in sequenza con lo stesso stile grafico puntato del serie TV. “The One Where They Get Back Together” si potrebbe tradurre come: “Quella volta in cui si sono ritrovati tutti” si tratterebbe di un riferimento ai titoli tradizionali degli episodi di Friends. Tradizionalmente infatti, ciascuna puntata di questo show nella versione in lingua originale si intitolava con una variazione sul tema di “The One When/Where/With…“. Un’idea che contribuiva a dare la sensazione di familiarità, proprio come tra amici si ricordano le diverse avventure vissute insieme. “Ti ricordi quella volta in cui abbiamo fatto…?”

Protagonisti e ospiti

Il compenso ai protagonisti, per la partecipazione allo speciale, pare sia stato equivalente a 2 milioni e mezzo. A fine video e colonna sonora, compare l’attesa data del debutto, fissata per il prossimo 27 maggio sul servizio di streaming HBO Max. In questa occasione speciale, insieme al cast riunito ci saranno anche tante guest starOltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e persino Malala Yousafzai.