Vaccino AstraZeneca: la Sicilia cede dosi rifiutate ad altre Regioni

In Sicilia in molti casi preoccupa la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Alcune dosi rifiutate dai cittadini verranno cedute ad altre Regioni: la decisione di Figliuolo.

In alcuni casi, i vaccini AstraZeneca vengono rifiutati in Sicilia dagli aventi diritto: per evitare che le dosi vengano sprecate il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha deciso di redistribuirne circa 135 mila ad altre Regioni. Si tratta di una scelta dettata dal fatto che molti degli over 60 in Sicilia, oltre che in Campania e Calabria, non vogliono vaccinarsi con il siero anglo-svedese.

Ma a chi spetteranno? Sicuramente, le dosi arriveranno in Veneto che è la prima Regione per utilizzo di vaccino AstraZeneca Nella prima settimana del mese di maggio, la Regione in questione ha somministrato 1900 dosi del vaccino ogni 100mila abitanti: pochissime rispetto alle 400 della Sicilia.

Di conseguenza, mentre la Sicilia rifiuta il vaccino anglo-svedese, alcune regioni come il Veneto, Piemonte e Friuli spingono affinché possano usufruire le dosi scartate dalle aree del Sud. La Sicilia, a tal proposito, ha già donato circa 50mila dosi rifiutate dai propri cittadini alla Puglia che, invece, aveva già esaurito le dosi.