Bonus collaboratori sportivi, verso una proroga: le novità

In arrivo ulteriori due mensilità per il bonus collaboratori sportivi: si pensa a possibile proroga. Di seguito, tutte le novità e i dettagli.

Le novità in ambito agevolazioni fiscali mediante l’erogazione di bonus non finiscono. Sta per raggiungere il traguardo il decreto sostegni bis da 40 miliardi di euro che, tra le tante misure di agevolazione confermate, dovrebbe prevedere anche bonus stagionali. Tra questi, confermato il bonus collaboratori sportivi.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, vi sarebbe una possibilità di proroga del bonus collaboratori sportivi da parte del Governo per i mesi di aprile e maggio. Tale ipotesi, però, è ancora da ultimare e definire poiché restano ancora da chiarire importi e modalità di erogazione di quest’ultimi.

Chi può richiedere il bonus per i collaboratori sportivi?

Il bonus collaboratori sportivi è un’agevolazione in denaro che spetta a tutti i coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, sono stati costretti a : sospendere, ridurre o addirittura chiudere le loro attività per un numero contingente di mesi.

Esso potrà essere assegnato solo ai lavoratori i quali hanno sospeso, ridotto o cessato il loro rapporto di collaborazione con:

Il comitato Olimpico Nazionale (CONI),

Il comitato Italiano Paraolimpico (CIP),

Le federazioni sportive nazionali,

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

L’importo del bonus

L’importo del bonus collaboratori sportivi va da un minimo di 1.200 euro a un massimo di 3.600. Non un importo fisso bensì variabile poiché determinato dai guadagni dichiarati:

1200 euro (fino a 4 mila euro annui)

2.400 (dai 4 ai 10 mila euro annui)

3.600 (superiori ai 10 mila euro annui)

Bonus collaboratori sportivi: le incompatibilità

Tuttavia, nonostante quanto sopra dichiarato, il bonus collaboratori sportivi prevede delle limitazioni o meglio, delle incompatibilità.

L’agevolazione prevista, infatti, è discordante e inapplicabile nel momento in cui il richiedente sia al contempo beneficiario di ulteriori indennizzi. Pertanto, non si potrà richiedere il bonus nel caso in cui si è possessori di: