Concorsi Sicilia 2021: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia 2021: diversi i bandi ancora attivi pubblicati in Gazzetta Ufficiale in ambito sanitario e universitario. Alcune posizioni riguardano, nello specifico, Catania.

Concorsi Sicilia 2021: nuovi bandi sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale in Sicilia: di seguito, quelli ancora attivi.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota nella Corporazione piloti del porto di Catania e Giardini Naxos, il cui ambito operativo comprende i porti di Catania e Giardini Naxos.

Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di Catania all’indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/ catania nella sezione avvisi.

La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Catania entro il 6 luglio 2021.

Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro

Indetta selezione pubblica per titoli e colloqui, per conferimento dell’incarico, a rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa centrale operativa 118, disciplina di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 6 giugno 2021. Il bando integrale è disponibile sul sito dell‘ospedale Cannizzaro nell’apposita sezione.

Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina

Tra gli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale di Concorsi Sicilia 2021 vi è la ricerca di:

tre collaboratori amministrativo-professionale, categoria D;

otto posti di assistente amministrativo, categoria C.

In entrambi i casi, il contratto di assunzione previsto è a tempo indeterminato. I requisiti di ammissione specifici per questi concorsi Sicilia sono pubblicati sul sito www.aopapardo.it alla sezione bandi di concorso. Il bando integrale, invece, è presente nella sezione “Amministrazione trasparente”. Anche in questo caso, come per i precedenti bandi, la data di scadenza è il 23 maggio.

Concorsi Sicilia 2021: assunzioni all’Università di Catania

Uno tra i tanti Concorsi Sicilia 2021 riguarda l’università di Catania. L’ateneo catanese ha avviato delle procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Nel dettaglio, si riportano settore scientifico disciplinare e dipartimenti di competenza:

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche . Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11.

. Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11. Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche . Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie.

. Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie. Dipartimento di Fisica e astronomia «Ettore Majorana». Settore concorsuale: 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.

Tutti i concorsi in questione hanno un’unica data di scadenza, fissata per il prossimo 23 maggio 2021. Il bando completo è disponibile sul sito Unict alla voce “bandi, gare e concorsi“.

Università di Palermo

Un altro bando pubblicato e legato ai Concorsi Sicilia 2021 è stato indetto dall’Università di Palermo. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo di categoria D. Il contratto sarà a tempo determinato e avrà durata di trentasei mesi, a tempo parziale per un totale di 18 ore settimanali. La sede di svolgimento indicata è il Dipartimento di ingegneria.

La risorsa selezionata si occuperà di attività di supporto tecnico e amministrativo all’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Achieving wider uptake of water – smart solutions, Wider-Uptake – Horizon 2020”. Anche in questo caso, il bando è disponibile sul sito Unipa e sull’albo dell’ateneo. La scadenza prevista è indicata per il 23 maggio.