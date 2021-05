Sicilia, 5 milioni per riqualificare 7 beni culturali: ecco quali

Cinque milioni di euro per sette interventi, da Acireale e Catania ad Agrigento, passando per Ragusa e Modica. Ecco dove e come saranno realizzate le riqualificazioni.

Oltre 5 milioni di euro per interventi di riqualificazioni su sette beni culturali strategici della Regione Siciliana, da Agrigento a Catania, passando per Siracusa e Ragusa. Negli ultimi giorni, il Dipartimento dei Beni Culturali sta notificando ai sindaci dei comuni interessati la graduatoria definitiva per le opere che verranno finanziate con fondi comunitari PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.7.1 e 6.7.2. Adesso saranno i sindaci a dover predisporre gli atti necessari e sottoscrivere la convenzione che regola i rapporti con la Regione, necessaria a dare corso alle procedure esecutive.

“Si tratta di interventi di riqualificazione – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – strategici alla realizzazione di una rete regionale dei beni culturali, intorno ai quali sarà possibile costruire importanti azioni di riqualificazione del territorio e di valorizzazione del patrimonio culturale. I progetti finanziati dall’Agenda Urbana rientrano, infatti, nella filosofia di un processo di complessivo miglioramento dell’offerta culturale dal momento che interessano opere destinate alla salvaguardia, riqualificazione e migliore fruizione del complessivo patrimonio immobiliare storico regionale”.

Riqualificazioni a Siracusa

Le opere finanziate riguardano, in particolare la riqualificazione e valorizzazione della Latomia dei Cappuccini a Siracusa con opere che interessano il recupero e la riconfigurazione del Teatro Grande e del Teatro Piccolo che vengono finanziati con 600 mila euro; si tratta di due diverse architetture che riflettono modi differenti di concepire e vivere il teatro. Il Teatro Greco (Teatro Grande), chiaro esempio di architettura interamente scavata nella roccia, è sede delle rappresentazioni e degli spettacoli classici, mentre il Teatro Comunale (Teatro Piccolo), realizzato nel 1872 costituisce il teatro-monumento della città.

Ulteriori 300 mila euro saranno destinati al ripristino storico e ambientale dei sistemi idraulici della Latomia dei Cappuccini.

Riqualificazioni a Catania

All’Autorità Urbana di Catania-Acireale andranno 990 mila euro per un progetto denominato #aroundCatania, che riguarda l’informatizzazione degli itinerari di valorizzazione dell’interland, con particolare riguardo alla Riserva Naturale della Timpa, per favorire una maggiore conoscenza e fruizione dell’ambiente circostante la città di Catania.

Riqualificazioni a Ragusa

All”autorità di Ragusa-Modica arriverà un milione e centomila euro per opere di ristrutturazione del Castello di Donnafugata e di 650 mila euro per la riqualificazione dell’area di accesso al Palazzo dei Mercedari e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie, edificio che ospita attualmente la Biblioteca Comunale, il Museo Civico e il Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari.

Riqualificazioni ad Agrigento

Per l’Autorità Urbana di Agrigento, gli interventi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale finanziati ammontano a un milione e 400 mila euro su due progetti: il restauro dell’edificio ex Collegio dei Padri Filippini comprensivo dell’allestimento, all’interno degli stessi locali, del Museo della Città, dove sarà narrata la storia di Agrigento, dalla sua fondazione a oggi; un tentativo di restituire alla memoria il complesso e ricco patrimonio della città che spesso viene solo ricordata in relazione alla sua area archeologica. Il nuovo museo sarà allestito con tecnologie all’avanguardia, comprendenti anche prodotti di realtà aumentata, sale immersive, oltre alla creazione di un archivio digitale del patrimonio materiale e immateriale della città di Agrigento e della Valle dei Templi.