Indiana Jones verrà girato in Sicilia: ci saranno Brad Pitt e Harrison Ford

Indiana Jones 5, nome in codice per il nuovo capitolo della fortunata saga, torna in Italia, più precisamente in Sicilia: ecco dove Harrison Ford e Brad Pitt registreranno alcune scene del film.

Era ottobre, 40 anni fa, quando nei cinema italiani si vedevano per la prima volta le scene de I predatori dell’arca perduta, il primo di quella che sarebbe diventata la fortunatissima saga di Indiana Jones, l’avventuroso archeologo interpretato da Harrison Ford, già fortunato interprete di Han Solo nella serie di Star Wars.

Per i fan italiani della saga, giunta ormai al suo quinto episodio in lavorazione, arriva ora una notizia che farà amare ancora di più il nuovo capitolo in uscita. L’Italia torna ad essere protagonista di alcune scene dell’ultimo episodio Indiana Jones: l’ultima volta è accaduto a Venezia, dove è stata girata la parte iniziale de Indiana Jones e l’ultima crociata, uscito nel 1989 e con protagonista, tra gli altri, l’immenso Sean Connery.

Ma stavolta, la protagonista italiana non sarà Venezia, bensì il sicilianissimo parco archeologico di Segesta, nel Trapanese. Secondo quanto riporta La Repubblica Palermo, tra settembre e ottobre 2021, la troupe della Lucasfilm verrà a girare alcune scene nel parco archeologico siciliano con due presenze d’eccellenza, Brad Pitt, il cui ruolo non è stato ancora rivelato, e il quasi ottantenne protagonista, l’inimitabile Harrison Ford.

Altri nomi d’eccellenza saranno annoverati nel cast del film: basti pensare a Phoebe Waller- Bridge, conosciuta principalmente per la serie TV Fleabag e per Solo: a Star Wars Story, e a Mads Mikkelsen, antagonista del James Bond di Daniel Craig i Casino Royale e nuovo Gellert Grindelwald nell’universo potteriano di Animali Fantastici.

Il film, le cui riprese sono state rimandate a causa del coronavirus, uscirà il 29 luglio del 2022. Regista dell’ultimo capitolo della saga di Indiana Jones sarà James Mangold, che ha diretto Logan – The Wolverine, capitolo conclusivo della saga dell’X-Man canadese. Steven Spielberg sarà comunque presente: riprenderà il ruolo di consulente nello staff di produzione del film.