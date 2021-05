Stasera in TV: in onda “Ulisse” e “Il sole è anche una stella”

Mercoledì sera ancora a casa per via del coprifuoco? Ecco una serie di film e programmi TV suggeriti dalla nostra redazione per passare una sera in casa, ma senza annoiarsi.

Ulisse: il piacere della scoperta – Etruschi. Viaggio in un mondo perduto [Rai1, ore 21.25]: Dopo più di venti anni dalla prima puntata di Ulisse, dedicata agli Etruschi, Alberto Angela riprende il filo di quel racconto accompagnandoci alla scoperta dei luoghi che hanno visto l’origine della nostra storia e della nostra civiltà. Gli etruschi furono una popolazione raffinata, un popolo di viaggiatori e commercianti capace di espandersi sul territorio italiano in modo organizzato e dei quali oggi possiamo ancora ammirare capolavori assoluti a testimonianza della loro grandezza.

Il sole è anche una stella [Rai2, ore 21.20]: Dal bestseller di Nicola Yoon, una love story ambientata nella caotica New York. Daniel (Charles Melton) è uno studente di origini coreane che si imbatte nella giamaicana Natasha (Yara Shahidi) e la sfida, promettendo di farla innamorare nel giro di poche ore. La ragazza è scettica, ma cederà al fascino dell’intraprendente sconosciuto. Il destino e la burocrazia, però, non conoscono la parola romanticismo: Natasha, infatti, sta per essere espulsa dagli Stati Uniti insieme alla sua famiglia. I due hanno poche ore a disposizione per evitare il rimpatrio che metterebbe fine alla loro relazione.

Geostorm [Italia1, ore 21.20]: Quando il cambiamento climatico mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Terra con tempeste catastrofiche, i governi di tutto il mondo si uniscono per creare il Boy Programma olandese: si tratta di una vasta rete mondiale di satelliti che circondano il pianeta, dotati di strumenti sofisticati di geoingegneria e progettati per allontanare le catastrofi naturali. Il programma ha successo e il pianeta non subisce danni per due anni…