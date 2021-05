Stasera in TV: in onda “Attacco al potere”

Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict, da guardare stasera in tv.

Attacco al potere 1998 [Rai movie, ore 21:10]: Un autobus esplode a Brooklyn dando vita così alla campagna terrorista che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani. A fronteggiare l’escalation di violenza ci sono Anthony ‘Hub’ Hubbard, capo della Task Force Antiterrorismo dell’Fbi, e il generale William Devereaux, un militare cauto e riflessivo che sa come affrontare il nemico. I due possono contare sull’aiuto di Elise, agente della Cia infiltrata nella comunità arabo-americana.

Malena [Cine 34, ore 21:00]: Malena è una giovane donna in un paesino della Sicilia degli anni ’40. Suo marito è partito per la guerra e, da sola, Malena deve affrontare le dicerie delle donne del paese che la invidiano a causa della sua tanta bellezza. Tra gli uomini del paese che la desiderano c’è anche l’adolescente Renato che la spia tutti i giorni immaginando incontri amorosi con lei. Quando Malena diventa vedova le dicerie si intensificano e anche la sua famiglia le volta le spalle per salvaguardare l’onore della famiglia. Sola e umiliata da un processo di adulterio intentato da una donna del paese, Malena diventa una prostituta.

Spanglish – quando in famiglia sono in troppi a parlare [Paramount Network, ore 21:15]: In casa Clasky arriva la nuova domestica Flor, e la donna porta con se le proprie tradizioni messicane e dovrà confrontarsi con uno stile di vita a lei del tutto sconosciuto. Deborah è la nevrotica padrona di casa tutta footing e palestra che, da tempo, ha perso ogni contatto umano con il marito John e la figlia Bernice, nonostante stiano tutti nella stessa cosa. Flor si ritoverà, in poco tempo, nel bel mezzo di una crisi matrimoniale della quale diventerà la protagonista quando, durante l’estate, dovrà portare con se al lavoro la figlia adolescente Cristina.