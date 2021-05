Stasera in TV: “Il Commissario Montalbano” e “John Rambo”

La programmazione di stasera martedì 04 maggio 2021 vede protagonista su Rai 1 Il Commissario Montalbano, ma anche la semifinale di Champions League, film e documentari.

Il Commissario Montalbano [Rai 1, 21:25]: L’altro capo del filo: gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e il commissario deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. Nel frattempo, un terribile delitto si abbatte su Vigata. Si tratta di tale Elena Biasini, che viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

Le Iene Show [Italia 1, 21:20]: Approfondimento giornalistico targato Italia 1 e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. I fatti di cronaca più scottanti, insieme con inchieste, anche comiche, sulle attuali condizioni politiche e sociali dell’Italia contemporanea.

Champions League [Canale 5, 21:00]: In diretta dall’Etihad Stadium, i Citizens sfidano il Paris Saint-Germain nelle semifinali di ritorno di Champions League.

Pallanuoto – Coppa Italia [Rai Sport, 20:40]: Seconda semifinale: AN Brescia-CC Ortigia.

John Rambo [20 Mediaset, 21:04]: Celebre film d’azione del 2008. John Rambo, reduce del Vietnam, vive adesso stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e per farlo vorrebbero proprio l’aiuto di Rambo. Quando un gruppo di guerriglieri proverà ad ostacolare questi missionari, Rambo riunirà una squadra di mercenari nel tentativo di supportarli.

Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte [Rai Storia, 21:10]: In prima TV si raccontano le gesta del grande protagonista della storia contemporanea. La vita di Napoleone Bonaparte, dalla sua infanzia alla sua fine.

Transcendence [Rai Movie, 21:10]: Film di fantascienza del 2014 con protagonista Johnny Depp. Il dottor Will Caster il più importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale, lavora per creare una macchina senziente capace di combinare la stessa intelligenza artificiale con l’intera gamma delle emozioni umane. I suoi esperimenti altamente controversi lo hanno reso famoso in tutto il mondo ma lo hanno anche fatto divenire l’obiettivo principale degli estremisti anti-tecnologia, che farebbero di tutto per fermarlo. Proprio nel tentativo di distruggere Will, i suoi più acerrimi nemici finiscono involontariamente per renderlo protagonista della propria “trascendenza”.