Lavoro Catania, da Amazon a Lidl: tutte le offerte attive

Lavoro Catania: quattro aziende sono attualmente alla ricerca di personale. Ecco le offerte attive.

Lavoro Catania: alcune aziende di Catania e provincia cercano personale. Ecco tutte le offerte di lavoro ancora attive a Catania e per le quali è possibile inviare la propria candidatura.

Amazon: responsabile di produzione

Amazon è alla ricerca di un responsabile di produzione a Catania. La risorsa lavorerà in una delle seguenti aree: Ricezione, Stoccaggio, Prelievo, Imballaggio o Spedizione. Alternativamente, potrà lavorare in una delle stazioni di consegna Amazon, per migliorare continuamente l’efficienza dei processi di consegna, assicurando che gli ordini dei clienti siano consegnati nel modo più veloce, accurato ed economico possibile.

Qualifiche di base

laurea di primo livello (anche non ancora conseguita);

disponibile al trasferimento;

disponibilità a lavorare in turni non tradizionali che possono includere notti e fine settimana;

conoscenza dell’italiano;

Inoltre, è preferibile avere già un’esperienza lavorativa precedente.

Lidl: lavoro Catania e Misterbianco

Ancora attive le offerte di lavoro Catania da Lidl. In particolare, i programma attivo sono chiamati “ Graduate Program Generazione Talenti – Vendite Sicilia e Logistica. Si tratta di percorsi lavorativi e formativi di un anno, basati sulla “job rotation” e strutturati in quattro fasi, durante la quale si avrà la possibilità di sperimentare sei diversi tipi di attività affiancando sei ruoli e colleghi.

Requisiti

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento;

Aver mosso i primi passi nel mondo del lavoro mentre ti laureavi;

Avere spirito di iniziative;

Capacità di assumersi responsabilità;

Avere capacità di problem solving;

Capace di collaborare e “team player” in squadre sportive, associazioni, gruppi di studio;

Aver trascorso brevi periodi o soggiorni all’estero per studio; parlare la lingua Inglese correntemente (facoltativo)

GDO.

Penny market: addetto vendita e banco gastronomia

Il penny market ricerca tre figure da inserire nei propri punti vendita di Catania.

In particolare, le figure ricercate sono:

Addetto alla vendita e banco gastronomia, punto vendita di Via Mascagni;

Addetto vendita, punto vendita di Via Mascagni (stage);

Addetto vendita, punto vendita Corso Sicilia (stage).

Ikea: addetto vendite

La multinazionale svedese è attualmente alla ricerca di addetti alla vendite per la sua sede catanese. Si tratta di un contratto part time.

Requisiti