Concorsi Sicilia 2021: i nuovi bandi di lavoro

Concorsi Sicilia 2021: disponibili nuovi bandi di lavoro. Si cercano diverse figure professionali tra Catania, Palermo ed Enna, i dettagli delle offerte.

Sono diverse le posizioni lavorative attualmente aperte per bandi relativi a Concorsi Sicilia 2021. Infatti, sono molte le figure ricercate in Sicilia in diversi settori.

Istituto Nazionale di Astrofisica

L’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio astrofisico di Catania, ha indetto un bando di concorso per la ricerca di un Tecnologo di III livello, prima fascia, a tempo pieno e determinato.

Requisiti di ammissione:

Laurea in Fisica, Astronomia, Ingegneria informatica, automazione o elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Scienze dell’informazione o Informatica;

Dottorato di ricerca ovvero documentata esperienza almeno triennale svolta presso Università o Istituti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, su temi attinenti all’oggetto del bando;

Conoscenza della lingua inglese;

Adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Presentazione domanda:

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via per all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it esclusivamente da una casella pec.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Inaf nella sezione Lavora con noi.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato al 27 maggio 2021.

Azienda Sanitaria Provinciale Palermo

È indetto un Concorso pubblico dall’Asp di Palermo, per titoli e colloqui, di dodici incarichi quinquennali di direttore medico per varie discipline e sedi.

Figure ricercate:

Un posto di direttore medico di chirurgia generale per la U.O.C. Chirurgia generale del P.O. Civico di Partinico;

medico di chirurgia generale per la U.O.C. Chirurgia generale del P.O. Civico di Partinico; un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Astanteria del P.O. Ingrassia;

posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Astanteria del P.O. Ingrassia; un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. Cimino di Termini Imerese;

posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. Cimino di Termini Imerese; un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. civico di Partinico;

un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. civico di Partinico; un posto di direttore medico di neonatologia presso la U.O.C. Neonatologia del P.O. Ingrassia;

un posto di direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. P.T.A. Casa del Sole – Distretto sanitario n. 42 di Palermo;

un posto di direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. P.T.A. Centro – Distretto sanitario n. 42 di Palermo;

un posto di direttore medico di igiene, epidemiologia e sanita’ pubblica presso la U.O.C. Sanita’ pubblica, epidemiologia e medicina preventiva del Dipartimento di prevenzione (con insediamento successivo al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare);

un posto di direttore medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro presso la U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione (con insediamento successivo al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare);

un posto di direttore medico di anestesia e rianimazione presso la U.O.C. Terapia intensiva del P.O. Civico di Partinico;

un posto di direttore medico di psichiatria presso la U.O.C. Modulo 3 di Palermo – Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (incarico di supplenza);

un posto di direttore medico di psichiatria presso la U.O.C. Dipendenze patologiche del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Presentazione domanda:

Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate via pec all’indirizzo concorsi@pec.asppalermo.org.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato al 27 maggio 2021.

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

L‘ASP di Enna ha indetto un Concorso Sicilia 2021 per la ricerca di cinque dirigenti delle professioni sanitari per differenti aree.

Figure ricercate:

un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica e ostetrica;

di dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica e ostetrica; un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area tecnico sanitaria;

di dirigente delle professioni sanitarie – area tecnico sanitaria; un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area riabilitazione;

di dirigente delle professioni sanitarie – area riabilitazione; un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;

un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area del servizio sociale professionale.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato al 27 maggio 2021.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito aspenna.it