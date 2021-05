Contagi nelle scuole: in Sicilia è positivo solo lo 0,47% degli studenti

Secondo gli studi dell'Ufficio scolastico regionale, l'incidenza di positività nelle scuole è controllabile e bassa.

Il tasso di positività degli istituti scolastici siciliani è solo del 0,47%. Su 667.423 alunni (da infanzia a scuola media di secondo grado) 3.142 sono risultati positivi, ed equivalgono allo 0,47%. A dirlo è l’ufficio scolastico regionale, che ha eseguito uno studio sul 95 % degli istituti siciliani. I dati raccolti fanno riferimento allo scorso 26 aprile.

Incidenza degli studenti positivi

Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni). Considerando l’intero periodo di osservazione, dice l’ufficio scolastico, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid-19 è leggermente aumentata.

Incidenza del personale scolastico positivo

Attualmente risultano vaccinati 73.2851 facenti parte del personale scolastico, che va dai docenti, agli impiegati, al personale Ata:

0,46% i docenti positivi su un campione di 82.130

0,52% il personale scolastico (impiegati e Ata) su un campione di 20.941

Secondo i riscontri dell’ufficio scolastico, dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% dell’1 marzo all’attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,31% dell’1 marzo all’attuale 0,52% per il personale Ata. In entrambi i casi si ha una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,55% del 19 aprile all’attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,60% del 19 aprile all’attuale 0,52% per il personale Ata.

Scuole dell’infanzia

In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 82 alunni positivi in più per l’infanzia (+40%) e a 207 per la primaria (+23%) mentre invece si registra un decremento pari a 170 alunni per il I grado (-18%).

Scuole medie

Per le scuole del II ciclo si riscontra una situazione sostanzialmente invariata rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 19 aprile 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,44%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.