Casting in Sicilia per il nuovo film di Beppe Fiorello: come candidarsi

Beppe Fiorello gira un nuovo film sul delitto di Giarre e cerca attori siciliani. Tutte le informazioni sui ruoli ricercati e su come partecipare ai casting

“Stranizza d’amuri” è il nuovo film di Giuseppe Fiorello, sceneggiatore e attore, che questa volta ritroviamo in veste di regista. Il film è ambientato nella Sicilia degli anni settanta ed è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto in provincia di Catania: il delitto di Giarre. Un episodio violento di matrice omofoba che, nell’autunno del 1980, ha scosso l’intera nazione.

“Ho aspettato molti anni prima di decidere – ha raccontato Beppe Fiorello –, ho sempre avuto rispetto e timore per un mestiere così complicato, difficile e sono molto emozionato soprattutto per la storia che ho deciso di raccontare. Da anni seguo con interesse un delitto accaduto in provincia di Catania alla fine degli anni ’70 e per anni ho pensato che quella storia di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato dovesse diventare un racconto”.

E ha aggiunto ancora: “Mi sono affidato alla mia immaginazione per restituire al pubblico la memoria di quei due ragazzi che hanno pagato un prezzo troppo alto per essersi amati”.

Casting in Sicilia per il film: come candidarsi

Le riprese del film prodotto da Iblafilm, Pepito Produzioni con Rai Cinema, partiranno a fine estate ma i dettagli sono ancora da definire. Ciò che è certo, è che sono aperti i casting in quanto si ricercano due giovani siciliani che abbiano le seguenti caratteristiche:

un’età compresa tra i 18 e i 21 anni:

determinate caratteristiche fisiche: per il ruolo di Nino, capelli biondi o castano chiari, un fisico particolarmente asciutto da ragazzino e un viso delicato; per il ruolo di Gianni, capelli e occhi castani, fisico asciutto e tratti somatici mediterranei.