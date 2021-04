Meteo Sicilia, in arrivo caldo e sabbia del Sahara: le previsioni

Meteo Sicilia: temperature in aumento con valori massimi che raggiungeranno picchi fino a 28/30°C per la giornata del primo maggio. Il caldo si deve a venti sahariani.

Meteo Sicilia: la Sicilia è ancora in zona arancione ma il sole, il caldo e la bella stagione non attendono le decisioni dei governi né tantomeno si curano della curva di contagio. Si prospettano, infatti, per i prossimi giorni alte temperature, che possono arrivare a sfiorare, in particolare nel weekend i 28-30 °C.

Ad essere particolarmente bollente sarà il prossimo weekend, dove secondo gli esperti caldo e sabbia del deserto saranno i principali fattori che influenzeranno l’aumento delle temperature. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: le temperature del 1 maggio

Il mese di maggio si aprirà con una festa dei lavoratori all’insegna del caldo in tutto il Sud Italia. Il primo maggio sarà sull’Isola il giorno più caldo per via di venti dal Sahara, che pare porteranno con sé anche sabbia del deserto.

Queste le parole del meteorologo Lorenzo Badellino di 3B Meteo: “Masse di aria calda che pescheranno direttamente dall’entroterra sahariano e si porteranno verso il Mediterraneo centrale raggiungendo anche l’Italia e trasportando sabbia dal deserto. Come spesso accade in queste situazioni i cieli italiani si tingeranno di giallo, proprio per la presenza di pulviscolo sahariano, con i primi segnali già avvertibili nel corso di oggi, martedì, sulle isole maggiori“.

Qualora la Sicilia dovesse tornare in zona gialla, infatti, sarebbe l’occasione perfetta per programmare un weekend all’aperto. Tuttavia, si attende ancora il monitoraggio dell’Istituto Sanitario di Sanità che non dovrebbe arrivare prima di venerdì prossimo. Solo allora i siciliani scopriranno se potranno godere del bel tempo all’aperto.

Meteo Catania

Per quanto riguarda la città e, più in generale, la provincia di Catania, già da domani sono previste temperature in aumento. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, infatti, sono attese punte di 24/26°C per arrivare a 28/29°C nella giornata di venerdì. Il picco sarà raggiunto nella giornata festiva dell’1 maggio con valori massimi fino a 28/30°C.