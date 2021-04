UNICT – Oggi la finale di Famelab Catania: chi parteciperà

Prevista per oggi la finale di Famelab Catania: competizione che vede protagonisti giovani aspiranti divulgatori scientifici. Ospite della giornata di domani sarà Roberto Ragazzoni dell'Accademia dei Lincei.

È l’ora della finale per Famelab Catania. Dopo le selezioni di venerdì scorso, gli otto aspiranti divulgatori scientifici, oggi dalle 9,30, si contenderanno i due pass disponibili per la finale nazionale in programma per la prima a Catania nel mese di giugno.

Protagonisti dell’ultimo atto di Famelab Catania saranno Giuseppe Leanza, Lidia Mezzina, Giuseppe Piparo, Emanuela Celano, Enrico Martello, Angelo Nicosia, Ilaria Cosentini e Gisella Di Mari che anche stavolta avranno tre minuti per conquistare giudici – i docenti Germana Barone e Rosario Castelli dell’Università di Catania e Giorgia Franzò del CNR-IMM – e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che dovranno raccontare con chiarezza, esattezza e carisma.

Ospite della giornata sarà Roberto Ragazzoni, accademico dei Lincei, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova e professore all’Università di Padova che, in streaming, parlerà di scienza al grande pubblico con il talk dal titolo “Macchine per esplorare mondi alieni“.

Giunta alla decima edizione, Famelab ha fatto tappa in otto città che hanno aderito all’iniziativa: oltre Catania, anche Ancona, Brescia, Camerino, Genova, Pisa, Sassari e Trieste.

La competizione è stata ideata nel 2005 dal Cheltenham Science Festival e coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge anche in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale.

Partner della tappa etnea – coordinata dal prof. Salvatore Mirabella del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania – sono il CNR – Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, l’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, l’INFN – sezione di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud, la European Physical Society – Young Minds sezione di Catania, il Progetto Lauree Scientifiche e l’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.