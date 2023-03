UNICT – FameLab Catania 2023, candidature aperte: requisiti e dettagli sulle selezioni

FameLab 2023: emersi i dettagli in merito alla nuova edizione della competizione. I dettagli sulle selezioni a Catania e come partecipare.

Gli interessati possono già ambire a partecipare alle selezioni locali di FameLab Italia, la competizione internazionale di comunicazione scientifica pensata per giovani laureati e ricercatori universitari e, da quest’anno, estesa anche al settore umanistico. Le candidature, di fatto, sono già aperte e ancora fino a domenica 30 aprile 2023. Ma come procedere? Di seguito le informazioni utili.

Le selezioni: chi può partecipare?

Possono prender parte alla nota competizione:

studenti di dottorato, specializzazione o master post laurea in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico;

soggetti con un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico;

ricercatori o assegnisti di ricerca in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico in istituzioni di ricerca pubbliche o private.

I concorrenti che afferiscono ad ambiti umanistici e si occupano di Antropologia, Archeologia, Economia, Filosofia, Geografia, Giurisprudenza, Linguistica, Letteratura, Storia dell’arte, Psicologia, Scienze politiche, Sociologia e Storia, sono tenuti ad adottare nelle loro ricerche metodi, teorie, e dati scientifici, parlandone nei loro talk.

Non è finita qui. I partecipanti dovranno, inoltre, essere nati dopo l’1 gennaio 1988 e non aver raggiunto la fase finale in precedenti edizioni del talent show, né Italia né all’estero.

FameLab: come partecipare?

Chiunque ambisse a partecipare a FameLab dovrà:

prendere visione di tutti i requisiti sul sito ufficiale di FameLab; scegliere la città nella quale partecipare alle selezioni locali (in questo caso Catania), tramite lo stesso sito; procedere con la compilazione del modulo di iscrizione.

FameLab: le tappe locali

Gli studenti catanesi, in particolare, dovranno tenere a mente i dettagli relativi ai seguenti appuntamenti:

preselezione locale: lunedì 8 maggio 2023 alle 9, a Città della Scienza (via Simeto 23, Catania);

(via Simeto 23, Catania); selezione locale: giovedì 11 maggio 2023 alle 9:30, al CUT – Centro Universitario Teatrale (Palazzo Sangiuliano, piazza Università 13, Catania).

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito ufficiale dell’Università degli Studi di Catania.

FameLab: le fasi previste

Il format della competizione prevede che i partecipanti provino a convincere pubblico e giudici con la trattazione di un tema scientifico, in appena tre minuti di tempo.

I primi due classificati delle selezioni locali accederanno una Masterclass nazionale, che si svolgerà a Perugia dal 9 all’11 giugno 2023. Perugia sarà anche la location della finale nazionale, fissata per il prossimo 30 settembre 2023, nel corso della quale si decreterà il vincitore di FameLab Italia 2023.

Quest’ultimo accederà, a quel punto, alla finalissima del concorso FameLab International che si svolgerà online a novembre 2023.