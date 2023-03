UNICT – Collaborazione part time studenti: pubblicato nuovo bando

È stato aperto un bando suppletivo per la selezione di ulteriori 50 studenti part time che avranno il ruolo di affiancare i colleghi con disabilità e/o DSA.

È stato emanato il bando per la collaborazione part time di studenti finalizzata all’assistenza nelle attività didattiche di studenti con disabilità e/o DSA. Di seguito le informazioni.

Possono partecipare al bando coloro che hanno superato e registrato con media non inferiore ai 22/30, almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento per il proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

Studenti regolarmente iscritti ad un 2º o 3º (sia in corso che fuori corso),

Studenti regolarmente iscritti agli ultimi 3 anni di un corso si laurea magistrale/specialistica a ciclo unico (sia in corso che fuori corso);

Studenti regolarmente iscritti al 1 º e 2º anno di un corso si laurea magistrale/specialistica (sia in corso che fuori corso).

Per ciascuna ora è fissato un compenso di 7.75 euro. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta esclusivamente online entro le ore 24:00 del 21 aprile 2023. collegandosi all’indirizzo www.unict.it. Nella sezione dedicata ai servizi si troverà la voce “Part-time finalizzato all’assistenza di studenti disabili”.

Per maggiori approfondimenti consultare il bando 2022/23.