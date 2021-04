Superluna rosa, oggi torna a dar spettacolo: quando ammirarla

La Superluna rosa continuerà a dare spettacolo anche nella giornata di oggi: ecco cosa accadrà nello specifico.

C’è ancora tempo per osservare lo spettacolo della Superluna rosa del 2021.

Per Superluna si intende la luna piena in prossimità del proprio perigeo lunare, ossia ad una minima distanza dal pianeta Terra. Questo fenomeno è atteso per la giornata di oggi, alle ore 17,25 del pomeriggio. L’effetto darà durerà fino alla mattinata di domani mercoledì 28 aprile e farà sembrare la luna di dimensioni e luminosità maggiori rispetto alla normalità.

Non sarà, però, la più luminosa, che è attesa per il 26 maggio e che purtroppo non potrà essere osservata dall’Italia.

Questo anno la distanza minima che raggiungerà il nostro satellite sarà di soli 357.378 km. Questo dato supera quello della Super-luna del 2020.

La denominazione “rosa”, invece, ha origini americane, che derivano dal muschio rosa o dal fiore “Phlox subulata”, che sorge in primavera.