Vaccini anti-Covid, in Sicilia nuove dosi in arrivo: oltre 6 mila a Catania

La loro destinazione è suddivisa nella principali provinicie, inclusa Catania, le cui dosi sono superiori alle altre. Precisamente:

nella provincia di Catania 6.600;

a Milazzo, in provincia di Messina 4.000;

nella provincia di Enna 1.600;

Erice Casa Santa, in provincia di Trapani 2.300;

nella provincia di Siracusa 2.100;

nella provincia di Ragusa 1.700;

ad Agrigento 2.300;

a Caltanissetta 1.400;

In tutta la Sicilia continueranno ad essere vaccinati quotidianamente gli over 80, anche senza prenotazione. Si tratta dell’ultima opportunità proposta dal governo Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.