Covid, tra vaccinati niente mascherine e distanziamento: le linee guida europee

In Europa cambiano le linee guida: i vaccinati possono incontrarsi anche senza indossare mascherina o rispettare il distanziamento. Le nuove indicazioni.

Due persone vaccinate possono incontrarsi senza mascherina? Il dibattito ha diviso e continua, in parte, a dividere gli esperti, ma a livello europeo arrivano delle prese di posizione importanti. L’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), infatti, afferma nelle nuove linee guida provvisorie che chi ha concluso il percorso vaccinale può incontrarsi senza indossare la mascherina e senza rispettare il distanziamento. All’aperto, negli spazi pubblici o in viaggio, tuttavia, vanno rispettate mascherine e distanziamento.

Le linee guida dell’Ecdc si rivolgono ai Paesi membri dell’UE. Ogni Paese può adottare o meno, in base alle evidenze scientifiche, se e quando rallentare le restrizioni. Al momento, l’Italia non ha ancora recepito le nuove linee guida.

Gli studi scientifici

Il dubbio principale su vaccini e distanziamento riguarda la possibilità che i vaccini difendano, oltre che dalla malattia, dato già assodato, anche dall’infezione. I vaccinati, infatti, potrebbero essere infettati dal virus, pur senza sviluppare la malattia. A questo punto, l’ostacolo principale è la possibilità che chi è stato infettato dal virus pur avendo ricevuto il vaccino possa a sua volta infettare chi non è stato vaccinato.

I dati dal mondo reale nei Paesi che finora hanno vaccinato di più, come Regno Unito e Israele, sarebbero incoraggianti. Secondo l’Ecdc, infatti, anche la trasmissione del virus diminuisce con la vaccinazione di massa. Israele, per esempio, da qualche settimana ha eliminato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Inoltre, diversi studi scientifici confermerebbero la diminuzione della trasmissibilità dell’infezione già con la prima dose di vaccini come AstraZeneca o Pfizer.

Le possibilità

Stando all’Ecdc, le persone completamente vaccinate (e non, dunque, che abbiano ricevuto una sola dose), potrebbero incontrarsi tra loro anche senza rispettare obbligo di mascherina e distanziamento. Lo stesso può avvenire quando individui non vaccinati dello stesso nucleo familiare o dello stessa bolla sociale incontrino altre persone completamente vaccinate, purché non ci siano nel gruppo delle persone con fattori di rischio, quali malattie gravi o persone immunodepresse.