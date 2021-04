Covid-19, in Sicilia ancora vaccini senza prenotazione per over 80

Gli ultimi quattro giorni del cosiddetto "Open weekend" hanno permesso a più di 100 mila siciliani over 60 di potersi vaccinare anche senza prenotazione. Adesso, continua l'iniziativa per gli over 80.

Per non fermarsi con le vaccinazioni, la Sicilia continuerà quotidianamente a somministrare la dose di vaccino agli over 80 (con Pfizer o Moderna) senza prenotazione.

L’ulteriore iniziativa, nata per volere del governo Musumeci, prende avvio oggi ed è riservata a tutti gli anziani che ancora non hanno ricevuto la loro dose di vaccino: gli interessati dovranno recarsi negli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite.

Si tratta di un mezzo volto ad accelerare la campagna vaccinale: va ricordato, di fatto, che i numeri dei contagi in Sicilia appaiono ancora alti. Coloro che vorranno vaccinarsi dovranno presentarsi presentando solamente con carta d’identità e tessera sanitaria.

“Open weekend”: i numeri registrati

Intanto, nei giorni precedenti, grazie allo speciale “Open weekend” organizzato dalla Regione, sono state somministrate più di 103 mila dosi di vaccino anti-Covid (dato aggiornato alle ore 17:00 di ieri).

Molti sono stati vaccinati con il Pfizer, oltre 77 mila somministrazioni, mentre con AstraZeneca sono state vaccinate circa 16 mila persone e con Moderna oltre 10 mila.