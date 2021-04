Coronavirus Sicilia: scattano due nuove “zone rosse”

Due nuove zone rosse in Sicilia e proroga per alcune già esistenti. Con la nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci aumentano le zone rosse nell'Isola.

Coronavirus Sicilia: mentre l’Italia si accinge alla riapertura del prossimo lunedì 26 aprile, la Sicilia sembra fare passi indietro. I contagi aumentano e costringono il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a istituire nuove zone rosse e prorogare la data di fine di altre già esistenti.

Coronavirus Sicilia: nuove zone rosse

Le nuove zone rosse, secondo l’ultima ordinanza firmata da Musumeci, sono Fiumedinisi, in provincia di Messina e Troina, in provincia di Enna. Il provvedimento inizierà domani, sabato 24 aprile per terminare mercoledì 5 maggio.

Proroga zone rosse

Oltre all’istituzione di nuove zone rosse, l’ordinanza di Musumeci proroga ulteriormente alcune precedenti zone rosse. Ecco quali:

Biancavilla, in provincia di Catania

Centuripe, in provincia di Enna

Pietraperzia, in provincia di Enna

Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento

La proroga è stata fissata fino alla data del prossimo mercoledì 28 aprile.