Stasera in Tv: in onda “Ulisse” con Alberto Angela

Cosa guardare stasera in TV? Ecco alcune proposte, selezionate dalla redazione di LiveUnict, per trascorrere la serata in relax sul divano.

Ulisse: il piacere della scoperta – Le sette meraviglie della Roma imperiale [Rai 1, ore 21:25]: in questa puntata Alberto Angela riscopre le bellezze Roma imperiale, la Roma dei Cesari. Partendo dal Mausoleo di Augusto ripercorre le tappe fondamentali che caratterizzarono la nascita e l’espansione di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi e, soprattutto, i fattori che permisero alla città di Roma di raggiungere il massimo splendore.

Segnali dal futuro [Italia 1, ore 21:04]: Un professore di astrofisica trova una lettera scritta da una bambina, cinquanta anni prima, con le coordinate spazio temporali del tempo e il luogo in cui avverranno enormi catastrofi. Grazie alle coordinate ricevute, tenterà in tutti i modi di salvare le persone.

La stirpe del male [Rai 4, ore 21:24]: Zach (Zach Gilford) e Samantha (Allison Miller) in seguito a una tenebrosa notte trascorsa durante la loro luna di miele, si ritrovano a fare i conti con una gravidanza inaspettata. Registrando come ricordo per il futuro tutte le fasi dell’attesa, Zach comincia a notare in Samantha uno strano comportamento. Se inizialmente crede che si tratti solo di nervosismo, con il passare dei mesi si renderà poi conto che i cambiamenti di corpo e di umore della donna hanno un’origine più oscura.